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مقدمة صحف إسبانيا.. الرجل المفضل لميسي وكيف يحصل برشلونة على نيمار

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:46 م
ميسي ونيمار
ميسي ونيمار
عبد القادر عرابي
تحدثت الصحف الإسبانية اليوم في صفحاتها الأولى حول عدة مواضيع هامة، تخص الصفقات المحتملة لنادي برشلونة، وخسائر الأندية الإسبانية بسبب توقف بطولة الدوري الإسباني، والتي توقفت منذ مطلع مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا.


ونشرت صحيفة ماركا في صفحتها الأولى، مصير بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم، حيث طرحت 3 سيناريوهات محتملة للأزمة الإقتصادية الموجودة حالياً.


وأشارت ماركا، أن إلغاء الموسم سيجبر الأندية على تحمل 47% من الخسائر المالية المقدرة بـ450 مليون يورو.

وأضافت أن الأندية ستتحمل 45% من إجمالي مبلغ 140 مليون يورو في حالة عودة الليجا دون جماهير، على أن تتحمل 49% من الخسائر، إذا تم لعب المباريات بحضور جماهيري.


صحيفة موندو ديبورتيفو، ذكرت أن لاتوارو مارتينيز هو الرجل المفضل لنجم برشلونة ليونيل ميسي، في تدعيم الخط الهجومي للفريق الموسم المقبل، مشددة على أن لاعب برشلونة رافينيا ألكانتارا قد يدخل ضمن الصفقة".



وأشارت صحيفة سبورت، أن الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، هو بديل نيمار في باريس سان جيرمان، وقد يدخل ضمن صفقة عودة برشلونة مرة أخرى لبرشلونة

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