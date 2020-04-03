التموين تكشف حقيقة نقص اللحوم والسلع الإستراتيجية في مصر

نشرت وزراة التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة، انفوجراف يكشف حقيقة الشائعات التى تم إطلاقها خلال الأسبوع المنتهي لتنفي حددوث ارتفاع في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، لتؤكد وجود مخزون استراتيجى من اللحوم يكفي لأكثر من عام.





وأوضحت ان أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هى دون أى زيادة.





ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود عجز بالمخزون الاستراتيجي للدقيق في مصر.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكد المركز أنه لا صحة لوجود عجز بالمخزون الاستراتيجي لأي سلعة من السلع الغذائية سواء الدقيق أو غيرها، وأن المخزون الاستراتيجي من القمح المoخصص لإنتاج الدقيق آمن تماما ويكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 شهور، مشددة على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وفي سياق متصل، أكدت أنه يتوافر مخزون استراتيجي من السلع يتجاوز الـ3 أشهر، فيما يتجاوز المخزون الاستراتيجي في بعض السلع الأساسية 6 أشهر، ويتم ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بشكل منتظم، فضلا عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، كما يتم شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة من خلال بيعها في المرحلة القادمة.

وفي النهاية نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.









ووجه اليوم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رسالة للشعب المصري حول المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية واللحوم والدواجن في مصر ومدى توافر السلع الغذائية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وقال الوزير خلال فيديو وجهه للمواطنين ان المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية زيت وسكر وأرز يكفي لمدة 4 أشهر، وأن المخزن الاستراتيجي من البروتين سواء لحوم أو دواجن يكفي لمدة 6 أشهر وهو ما لا يثير اى قلق.





واكد وزير التموين أن القيادة السياسية وجهت نحو زيادة هذا المخزون مطالباً المواطنين بتجنب التجمعات، أو الزحام على السلع مؤكداً ان المخزون يكفي الجميع، لافتاً أن الحظر لا يشمل محال السوبر ماركت والبيع المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وأن الحكومة حريصة على توافر تلك السلع دون اى نقص.