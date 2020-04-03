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ميس حمدان تأسر قلوب محبيها بهذه الإطلالة (صور)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
تحرص الفنانة ميس حمدان على التواصل مع محبيها بشكل دائم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ميس حمدان مجموعة من الصور الجديدة لها،بدت فيهم وهي مُرتدية فستانًا طويلاً باللون الزيتي، يتسم بوجود أكمام طويلة، وهاف بوت باللون البني، وتركت شعرها منُسدلاً، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من محبيها.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ميس حمدان مسلسل" سريع سريع"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمر الديني،ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، بطولة راشد الشمراني، فايز المالكي،حسن عسيري،إلهام علي ، فيصل العمري، شعيفان محمد العتيبي.


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