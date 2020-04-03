مكافحة الإدمان يطلق المرحلة الثانية من "شيشتك هتعديهم.. بطلها وأحميهم"

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق المرحلة الثانية من حملة "شيشتك هتعديهم.. بطلها وأحميهم"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتوعية بخطورة التدخين خاصة الشيشة وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.

حيث يتم بث ثانى فيديوهات الحملة إليكترونيا من خلال صفحة الصندوق علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والتي يصل عدد المتابعين لها إلي ما يقرب من (2 مليون) متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب، وكذلك الروابط الإلكترونية للمتطوعين لدى الصندوق والذى يصل عددهم الى 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، وإستمرارا لحملات التوعية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وتستهدف حملة التوعية التى يشارك فيها إعلاميين ومتخصصين وشخصيات مؤثرة إبراز خطورة التدخين، خاصة وأن تقرير منظمة الصحة العالمية أشار إلى وفاة ما يقرب من 8 مليون شخص سنويا فى العالم بسبب التدخين، وأن المدخنين هما أكثر الفئات عرضة للوفاة فى حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد نظرا لان التدخين يقلل من كفاءة جهاز المناعة، فى الوقت الذى يعد من أهم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد هو تقوية الجهاز المناعى واتباع كافة الإجراءات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.





فيما شهدت الحملة تفاعل كبير من جانب الشباب بشكل ايجابى وحصل الفيديو الثانى من الحملة على 27 ألف شير خلال 24 ساعة على صفحة الصندوق فقط، كما قامت منظمة الصحة العالمية بنشره على صفحتها حيث تضمن رسائل توعوية حول خطورة التدخين.



