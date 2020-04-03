ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 3294

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران، اليوم الجمعة، إلى 3294 حيث قتل 134 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جاهانبور.

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران، اليوم الجمعة، إلى 3294 حيث قتل 134 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جاهانبور.