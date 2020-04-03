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ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 3294
الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:25 م
مـحــمد حســــــــــين
ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران، اليوم الجمعة، إلى 3294 حيث قتل 134 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جاهانبور.
وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال في التلفزيون الحكومي، إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تأكدت إصابتهم هو 53183، مضيفًا، أن 4035 سلعة "تحت الملاحظة"، وهو مصطلح قد يعني أنهم في حالة حرجة.
وأردف المتحدث، أن من بين إجمالي عدد المصابين بالمرض تعافى 17935 شخص.
إيران هي الدولة الأكثر تضررًا من الوباء في الشرق الأوسط.