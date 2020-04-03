Advertisements

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 3294

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران، اليوم الجمعة، إلى 3294 حيث قتل 134 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جاهانبور.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال في التلفزيون الحكومي، إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تأكدت إصابتهم هو 53183، مضيفًا، أن 4035 سلعة "تحت الملاحظة"، وهو مصطلح قد يعني أنهم في حالة حرجة.

وأردف المتحدث، أن من بين إجمالي عدد المصابين بالمرض تعافى 17935 شخص.

إيران هي الدولة الأكثر تضررًا من الوباء في الشرق الأوسط.

أخبار تهمك

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

سيف زاهر يكشف عن صفقة مفاجأة على ردار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لخطف فتحي من الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 19 ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن مفاوضات الزمالك وصفقة القرن

منذ نصف ساعة

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تعلمت الدرس من الكارثة.. هكذا تم استقبال العائدين من أمريكا والتعامل معهم "صور"

منذ أقل من ساعتين

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 6 ساعات

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

12:05 م

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

09:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم