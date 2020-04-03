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أحمد موسى: الأسبوع المقبل هو أصعب على مصر

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لأهالي الإسكندرية على التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، المواطنين بالتحمل والبقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس، مشددًا على أن الأسبوع المقبل هو أصعب أسبوع، منوهًا بأن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر في تزايد، ومع ذلك الوضع في مصر بالنسبة للوضع العالمي أفضل.

وتابع "موسى"، أن مدير منظمة الصحة وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وعلى دعمه للمتضررين الواسع النطاق، مؤكدًا أن مصر تقوم بجهد كبير للحد من انتشار الفيروس بشهادة منظمة الصحة العالمية، معقبًا: "مش عايزين حد يضيع الجهد ده، متضيعوش اللي بلدكم بتعملوا، اللي بيتعمل في مصر يتم في العالم أجمع".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية مقارنة بالوضع الوبائي ببعض دول الشرق الأوسط وبعض الدول التي تفشى بها المرض، حيث إن متوسط عدد الإصابات بمصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، وما زال متوسط عدد الوفيات 0.4 لكل مليون مواطن، موضحة أن متوسط عدد الإصابات ببعض دول الشرق الأوسط بلغ من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون، بينما بلغ متوسط حالات الوفاة من حالة وفاة واحدة لـ36 حالة لكل مليون مواطن.

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