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الكشف عن راتب صفقة برشلونة المنتظرة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

يستهدف نادي برشلونة الإسباني حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعي للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإيطالي استعدادًا للموسم الكروي الجديد.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي، حيث يريد التعاقد مع اللاعب حتي صيف 2025 مع التمديد لعامين إضافيين.


وكشفت الصحيفة الإسبانية تفاصيل العرض المقدم من برشلونة لضم "مارتينيز"، حيث عرض النادي الكتالوني راتبًا سنويًا بقيمة 7 مليون يورو حال إنتقاله للبرسا، بزيادة 5 مليون يورو عن راتبه الحالي مع نادي إنتر ميلان.


وأشارت الصحيفة أن عقد لاوتارو مارتينيز مع انتر ميلان يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 111 مليون يورو، ولكن قد تنخفض القيمة المالية حال ضغط اللاعب على إدارة النادي الإيطالي للرحيل إلي برشلونة.


يذكر أن نادي إنتر ميلان يسعي لتجديد عقد مارتينيز وزيادة راتبه لـ 4 مليون يورو، ولكن لم يحسم اللاعب موقفه من البقاء مع النيراتزوري في الفترة المقبلة.

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