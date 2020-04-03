موهبة بولندية تثير الصراع بين دورتموند وأرسنال

أثار البولندي الشاب "فيليب مارشينسكي" لاعب نادي ليخ بوزنان، الصراع بين فريقي بوروسيا دورتموند الألماني وأرسنال الإنجليزي، بالإضافة للعديد من الأندية الأوروبية.





وذكرت شبكة كالتيشو ميركاتو الإيطالية، أن كشافي نادي بوروسيا دورتموند يراقبون فيليب منذ فترة بعيدة، تمهيداً لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.









ويبلغ فيليب من العمر 18 عاماً، ويجيد اللعب في وسط الملعب، وكان قطعة رئيسية في الفريق الأول منذ الموسم الماضي، رغم سنه الصغيرة.













وخاض مارشينسكي 11 مباراة مع الفريق خلال الموسم الماضي سجلا خلالها هدفين، فيما لعب هذا الموسم 8 مباريات، وسجل هدفين أيضاً.









ولا يعد دورتموند هو النادي الوحيد المهتم بخدمات اللاعب، حيث تسعى أندية أرسنال الإنجليزي وإنتر ميلان وأتالانتا الإيطاليين وأياكس أمستردام الهولندي للتعاقد مع اللاعب الشاب.













جدير بالذكر أن مارشينسكي مرتبط بعقد مع ليخ بوزنان، يمتد حتى صيف عام 2023، ومن المتوقع ألا تمانع إدارة النادي البولندي في رحيله خلال الصيف المقبل، في حال تلقي عرضاً مغرياً للتخلي عن خدماته.