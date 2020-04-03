قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الأحد المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لاعمال الحفر للكبارى بشارع بن الحكم بمنطقه المطرية الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( العزب بمسطرد – أرض الجولف – تريومف – شارع عثمان بن عفان – شارع نخلة المطيعى –منطقة ألماظة – قاعدة الماظة العسكرية ومستشفى الجلاء العسكرى).





وذلك اعتبارا من الساعه العاشره صباح يوم الأحــد الموافق 05 –04- 2020 وحتى الساعه العاشره مساء نفس اليوم .





وتهيب الشركه باصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتره المذكوره .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



