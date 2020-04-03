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قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الأحد المقبل
الجمعة 03/أبريل/2020 - 02:04 م
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لاعمال الحفر للكبارى بشارع بن الحكم بمنطقه المطرية الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( العزب بمسطرد – أرض الجولف – تريومف – شارع عثمان بن عفان – شارع نخلة المطيعى –منطقة ألماظة – قاعدة الماظة العسكرية ومستشفى الجلاء العسكرى).
وذلك اعتبارا من الساعه العاشره صباح يوم الأحــد الموافق 05 –04- 2020 وحتى الساعه العاشره مساء نفس اليوم .
وتهيب الشركه باصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتره المذكوره .
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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