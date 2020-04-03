صحيفة: يعتزم وزير ألماني تشديد الرقابة على الحدود

يريد وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، أن تمتد ضوابط حدودية أكثر صرامة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا الجديد وإجبار الركاب القادمين عن طريق الجو لدخول الحجر الصحي، إلى أربع دول أخرى، كما ذكرت صحيفة "دير شبيجل".