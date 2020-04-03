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صحيفة: يعتزم وزير ألماني تشديد الرقابة على الحدود
الجمعة 03/أبريل/2020 - 02:01 م
مـحــمد حســــــــــين
يريد وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، أن تمتد ضوابط حدودية أكثر صرامة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا الجديد وإجبار الركاب القادمين عن طريق الجو لدخول الحجر الصحي، إلى أربع دول أخرى، كما ذكرت صحيفة "دير شبيجل".
وبحسب المجلة، من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الاتحادي يوم الاثنين المقترحات الجديدة، التي ستسمح فقط لأولئك الذين لديهم أسباب جيدة - مثل المسافرين عبر الحدود - بالدخول من بولندا وتشيكيا وبلجيكا وهولندا، كما أوردت وكالة "رويترز".
وقد تم بالفعل فرض قيود مماثلة على الدول المجاورة لألمانيا، النمسا وفرنسا وسويسرا ولوكسمبورج والدنمارك.