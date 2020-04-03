"عشان تبقي تقولي لا".. ديانا هشام عبر الـ "التيك توك"

تحرص الفنانة الشابة ديانا هشام، على التواصل الدائم مع جمهورها ومحبيه، وذلك من خلال نشر اليوميات الخاصة لها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت ديانا هشام فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيه وهى ترقص على أغنية "عشان تبقي تقولي لا"، لتميم يونس.



يذكر أن ديانا يعرض لها مسلسل "قوت القلوب" وهو ينتمى لنوعية *أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق،* وتجسد بطلة العمل الفنانة ماجدة زكي خلال أحداثه شخصية معلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها ما يؤدي إلى وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشكلات نتيجة تصرفات والدته المحرجة.



وتتوالى الأحداث، وعندما يقرر إسلام جمال الذي يجسد دور طبيب الارتباط من الفنانة ديانا هشام، ترفض والدتها التي تجسدها الفنانة رانيا فريد شوقي والتي يسيطر عليها الشر والغيرة، وتدخل في صراع مستمر مع ماجدة زكي،في حين يقوم الفنان خالد زكي خلال أحداث العمل بدور زوج رانيا فريد شوقي.

