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البورصة تخسر 11.6 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يهبط 4.6% خلال الأسبوع المنتهي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:33 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أخبار البورصة المصرية 

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات بإستثناء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة والذي ارتفع تزامناً مع توجيهات الدولة للإهتمام بقطاع الصناعة والزراعة في ظل الأزمة الراهنة والمتعلقة بفيروس كورونا وتوجيه نحو 3 مليار جنيه من قبل المؤسسات المصرفية المتمثلة في البنك الاهلي وبنك مصر للإستثمار في تلك القطاعات .

وخسر رأس المال السوقي  بنحو 11.6 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 528.4 مليار جنيه،  بنسبة هبوط 2.13% مقارنة بـ 540 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

مؤشرات البورصة المصرية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  EGX30 بنسبة 4.6% منهيا التعاملات عند مستوى 9455 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة  3.8% إلى مستوى 995.4 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%، إلى 1024.3 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

سجلت قيم التداولات  بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي نحو  16 مليار جنيه فقط، من خلال التعامل على مليار ورقة مالية، عبر 113 ألف عملية، مقارنة بـتداولات بلغت 61 مليار جنيه الأسبوع السابق، بكمية تداول 1.44 مليار ورقة مالية، من خلال 131 ألف عملية.

وكان نصيب السندات من التعاملات 78.77% من تداولات داخل المقصورة، فيما كان نصيب الأسهم 12.23%.  

تعاملات المستثمرون بالبورصة المصرية 

اتجهت تعاملات المستثمرون الأجانب، والعرب بالبورصة المصرية نحو البيع الأسبوع الحالي، بنسبة إجمالية سجلت 32% من التداولات، فيما كان نصيب المستثمرين المحليون 68%.

وبلغت مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي 28.4% بقيمة إجمالية 1.28 مليار جنيه، والعرب 3.6% من التعاملات بإجمالي 47.5 مليون جنيه.

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