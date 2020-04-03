مسؤول بريطاني: ذروة تفشي كورونا قد تكون يوم عيد الفصح

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الجمعة، أن ذروة تفشي فيروس كورونا في بريطانيا قد تكون يوم عيد الفصح.

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الجمعة، أن ذروة تفشي فيروس كورونا في بريطانيا قد تكون يوم عيد الفصح.