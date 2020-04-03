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مسؤول بريطاني: ذروة تفشي كورونا قد تكون يوم عيد الفصح
الجمعة 03/أبريل/2020 - 02:09 م
مـحــمد حســــــــــين
أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الجمعة، أن ذروة تفشي فيروس كورونا في بريطانيا قد تكون يوم عيد الفصح.
وقال "هانكوك" لـ"سكاي"، عندما سُئل عن تقارير تفيد بأن معدل الوفيات قد يصل إلى ذروته في 12 أبريل: "أنا أرجئ إلى العلماء بشأن التوقعات الدقيقة، لن أقودك بعيدًا عن ذلك. هذه نتيجة محتملة تمامًا"، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأفادت "رويترز" يوم الخميس، أن أسوأ سيناريو للحكومة البريطانية يتوخى أن يبلغ عدد القتلى بـ COVID-19 50000 إذا لم يتم الالتزام بالعزلة الذاتية بالكامل وأنه من المتوقع أن يكون أسوأ يوم للوفيات هو 12 أبريل.