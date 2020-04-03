تعرف على إجراءات مواجهة كورونا في دور الأيتام

اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات احترازية مشددة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تشمل، دور التربية والمؤسسة العقابية ودور الأيتام.

- يتم بصورة دورية رش وتطهير المؤسسات بعد أن يتم نقل الأبناء في مبنى مستقل، والالتزام بإعادة تسكينهم بعد التطهير.

- يتم بصورة دورية رش وتطهير المؤسسات بعد أن يتم نقل الأبناء في مبنى مستقل، والالتزام بإعادة تسكينهم بعد التطهير.





وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لن يتم تنظيم احتفالات هذا العام، بيوم اليتيم، في أي دار من دور الرعاية، وذلك حرصا منها للحفاظ على سلامة الأبناء.





وجاء الاحتفال بيوم اليتيم بداية من 2003، وكان السبب في ذلك أحد متطوعي جمعية "الأورمان" الخيرية وأصبحت فكرته مؤيدة من قبل كثيرين إلى أن دعمتها وزارة التضامن الاجتماعي، في 2006، وأصبح يوما مشهودا لهم وحدد بأول جمعة من أبريل، مخصصا للأطفال واليتامى من مصر إلى النطاق العربي والعالم أجمع.





ويأتي قرار إلغاء الاحتفالات بيوم اليتيم تماشيا مع الأحداث الحالية واستكمالا للدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.



