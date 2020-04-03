هبوط اضطراري لطائرة ميسي بسبب عطل مفاجئ

تعرضت الطائرة الخاصة بالأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة إلى عطل مفاجئ وذلك حسبما أكدته تقارير صحفية اليوم.





وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية إلى أن الطائرة التي يمتلكها ليونيل ميسي اضطرت للهبوط في مطار بروكسل بسبب تعرضها لعطل مفاجئ.





وأضافت الصحيفة بأن الطائرة كانت متجهة إلى تينيريفي في جزر القمر ولم يتضح من كان على متنها.





الصحيفة أوضحت بان الطائرة اضطرت للهبوط في مطار زافينتيم بالعاصمة البلجيكية في تمام الساعة التاسعة صباحا وبعد مرور ساعة أقلعت مرة أخرى لتصل إلى بروكسل.





وأكدت الصحيفة بأن الطائرة اضطرت إلى الهبوط مرة أخرى بعد 43 دقيقة بعد إقلاعها في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.