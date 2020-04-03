للأسبوع الثالث.. منع إقامة أسواق القاهرة لمنع انتشار فيروس كورونا

طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية؛ لمتابعة تنفيذ قرار منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، خاصة وأنها تضم أعدادًا كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.





وفي هذا السياق، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، من منع إقامة الأسواق للأسبوع الثالث على التوالي، حيث قام حي الخليفة بمنع إقامة سوق الجمعة الأسبوعي بالحي، وسوق الحمام والكلاب بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة وإدارة شرطة المرافق.





كما نجحت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة في منع إقامة سوق شارع عمرو بن العاص، كما منع حي المرج، إقامة الأسواق الأسبوعية به بالإضافة إلى تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من منع إقامة سوق السيارات بمدينة نصر، حرصًا على سلامة مرتاديه، خاصةً وأنه كان يجذب عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات.





وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة.



