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ماهو حساب المارجن ؟.. تعرف على أهم مزاياه وعيوبه
الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:07 م
نيفين سمير
شاع إستخدام حساب المارجن أو الشراء بالهامش مصطلح في البورصة المصرية، وهو عبارة عن حساب وساطة يسمح للعميل بإقتراض المال من الوسيط للقيام بالاستثمارات من خلال عقد ويتم بفائدة محددة النسبة.
ومن خلال التقرير التالي نستعرض بشكل تفصيلي ماهو حساب المارجن بالاضافة الي مزاياه وعيوبه كالتالي:
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إن المارجن هو استخدام المديونية في تغطية نسبة من شراء الأسهم ويتم بعقد ويحدد فية نوع وقيمة وكمية الأسهم التي سيتم التعامل عليها وله بند خاص في عقد تعاقد العميل مع شركة التداول ولابد للمتعاملين أن يدخلوا بنقودهم الشخصية أولاً ثم يحددوا نسبة المارجن.
وأوضحت الخبيرة لـ " الفجر " أنه عبارة عن نسبة وتناسب مع قيمة الأسهم المشتراه ويستخدم الهامش من قبل العملاء الموقعين تحقيق مكاسب من سهم معين ولكن قدرتهم المالي لا تتيح لهم فرصة المكسب من الكميات الكبيرة .
وأضافت الخبيرة ، عن وصول نسبة الهامش أعلي من 60%الي 70% فهي نقطة خطيرة لابد أن يقوم العميل بالبيع لخفض النسبة ، ويجب أن يسوي حساباته خلال شهرين من خلال المؤثرات في الهامش ونسبة سعر السهم في السوق .
وأشارت الخبيرة إلي أنه يتم حساب المارجن بشكل يومي، حيث يتناسب عكسياً مع سعر السهم ، فإذا ارتفع سعر السهم انخفض نسبة المارجن أو الهامش والعكس صحيح.
وذكرت رمسيس ، أنه وفي ظل الانهيارات المتتالية للبورصة المصرية رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية نسبة المارجن للعميل الواحد إلي 90% كم تم منحه فترة سماح لتسوية المراكز إلي 6 شهور.
وأكدت الخبيرة على خطورة التعامل بالهامش في ظل سوق هابط وارتفاع المخاطر بشكل كبير بالاضافة لخطورة ارتفاع العملة المتعلقة به .
وفي نفس السياق قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، إن المارجن و الشراء بالهامش و هو عبارة عن مديونية للمستثمر من احتياطى سيولة شركة السمسرة ، حيث يتحدد بنسبة معينة من قيمة المحفظة ولايتعداها وتكون بفائدة منصوص عليها فى العقد و اذا تراجعت اسعار الاسهم قلت قيمة المحفظة و بالتالى ترتفع قيمة المديونبة بالنسبة للمحفظة فتضطر الشركة للبيع لتعود النسبة القانونبة و هو ما يسمى بالمارجن كوول .
وأوضح الخبير لـ " الفجر " أنه كلما تراجع السوق قلت اسعار الاسهم قلت بالتبعية قيمة المحفظة ولزم تقليل المارجن فيتم البيع مباشرة دون الرجوع للمقترض و هذا ما يتراجع معه السوق بصورة كبيرة مع اى بانيك .
مزايا وعيوب حساب المارجن
ومن أهم مزايا المارجن أنه يسمح بإقتراض المال لشراء الأوراق المالية وتوفير نحو 50% من سعر الشراء واقتراض بقية المبلغ من الوسيط.
أما عيوبه ، فتظهر عندما ينخفض رصيد حساب العميل إلى ما دون مارجن الاستمرار الذي يحدده الوسيط, يحق للوسيط تفعيل اتصال المارجن “Margin Call”. يعني اتصال المارجن أن بإمكان الوسيط بيع صفقات العميل دون الرجوع اليه لاستعادة المال الذي أقرضه لك، أو قد يطلب منه الوسيط القيام إيداع مبلغ إضافي في حسابك لإعادتك إلى ما فوق مارجن الاستمرار.
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