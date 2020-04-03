ماهو حساب المارجن ؟.. تعرف على أهم مزاياه وعيوبه

شاع إستخدام حساب المارجن أو الشراء بالهامش مصطلح في البورصة المصرية، وهو عبارة عن حساب وساطة يسمح للعميل بإقتراض المال من الوسيط للقيام بالاستثمارات من خلال عقد ويتم بفائدة محددة النسبة.





ومن خلال التقرير التالي نستعرض بشكل تفصيلي ماهو حساب المارجن بالاضافة الي مزاياه وعيوبه كالتالي:





قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إن المارجن هو استخدام المديونية في تغطية نسبة من شراء الأسهم ويتم بعقد ويحدد فية نوع وقيمة وكمية الأسهم التي سيتم التعامل عليها وله بند خاص في عقد تعاقد العميل مع شركة التداول ولابد للمتعاملين أن يدخلوا بنقودهم الشخصية أولاً ثم يحددوا نسبة المارجن.





وأوضحت الخبيرة لـ " الفجر " أنه عبارة عن نسبة وتناسب مع قيمة الأسهم المشتراه ويستخدم الهامش من قبل العملاء الموقعين تحقيق مكاسب من سهم معين ولكن قدرتهم المالي لا تتيح لهم فرصة المكسب من الكميات الكبيرة .





وأضافت الخبيرة ، عن وصول نسبة الهامش أعلي من 60%الي 70% فهي نقطة خطيرة لابد أن يقوم العميل بالبيع لخفض النسبة ، ويجب أن يسوي حساباته خلال شهرين من خلال المؤثرات في الهامش ونسبة سعر السهم في السوق .





وأشارت الخبيرة إلي أنه يتم حساب المارجن بشكل يومي، حيث يتناسب عكسياً مع سعر السهم ، فإذا ارتفع سعر السهم انخفض نسبة المارجن أو الهامش والعكس صحيح.





وذكرت رمسيس ، أنه وفي ظل الانهيارات المتتالية للبورصة المصرية رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية نسبة المارجن للعميل الواحد إلي 90% كم تم منحه فترة سماح لتسوية المراكز إلي 6 شهور.



