Advertisements

ماهو حساب المارجن ؟.. تعرف على أهم مزاياه وعيوبه

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:07 م
المارجن كول
المارجن كول
نيفين سمير


شاع إستخدام حساب المارجن أو الشراء بالهامش مصطلح في البورصة المصرية، وهو عبارة عن حساب وساطة يسمح للعميل بإقتراض المال من الوسيط للقيام بالاستثمارات من خلال عقد ويتم بفائدة محددة النسبة.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض بشكل تفصيلي ماهو حساب المارجن بالاضافة الي مزاياه وعيوبه كالتالي: 

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إن المارجن هو استخدام المديونية في تغطية نسبة من شراء الأسهم ويتم بعقد ويحدد فية نوع وقيمة وكمية الأسهم التي سيتم التعامل عليها وله بند خاص في عقد تعاقد العميل مع شركة التداول ولابد للمتعاملين أن يدخلوا بنقودهم الشخصية أولاً ثم يحددوا نسبة المارجن.

وأوضحت الخبيرة  لـ " الفجر " أنه عبارة عن نسبة وتناسب مع قيمة الأسهم المشتراه ويستخدم الهامش من قبل العملاء الموقعين تحقيق مكاسب من سهم معين ولكن قدرتهم المالي  لا تتيح لهم فرصة المكسب من الكميات الكبيرة .

وأضافت الخبيرة ، عن وصول نسبة الهامش  أعلي من 60%الي 70% فهي نقطة خطيرة لابد أن يقوم العميل بالبيع لخفض النسبة ، ويجب أن يسوي حساباته خلال شهرين من خلال المؤثرات في الهامش ونسبة سعر السهم في السوق .

وأشارت الخبيرة إلي أنه يتم حساب المارجن بشكل يومي، حيث يتناسب عكسياً مع سعر السهم ، فإذا ارتفع سعر السهم انخفض  نسبة  المارجن أو الهامش والعكس صحيح.

وذكرت رمسيس ، أنه وفي ظل الانهيارات المتتالية للبورصة المصرية رفعت الهيئة  العامة للرقابة المالية نسبة المارجن للعميل الواحد إلي 90% كم تم منحه فترة سماح لتسوية المراكز إلي 6 شهور.

وأكدت الخبيرة على خطورة التعامل بالهامش في ظل سوق هابط وارتفاع المخاطر بشكل كبير بالاضافة لخطورة ارتفاع العملة المتعلقة به .


وفي نفس السياق قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، إن المارجن و الشراء بالهامش و هو عبارة عن مديونية للمستثمر من احتياطى سيولة شركة السمسرة ، حيث يتحدد بنسبة معينة من قيمة المحفظة ولايتعداها وتكون بفائدة منصوص عليها فى العقد و اذا تراجعت اسعار الاسهم قلت قيمة المحفظة و بالتالى ترتفع قيمة المديونبة بالنسبة للمحفظة فتضطر الشركة للبيع لتعود النسبة القانونبة و هو ما يسمى بالمارجن كوول .

وأوضح الخبير  لـ " الفجر "  أنه كلما تراجع السوق قلت اسعار الاسهم قلت بالتبعية قيمة المحفظة ولزم تقليل المارجن فيتم البيع مباشرة دون الرجوع للمقترض و هذا ما يتراجع معه السوق بصورة كبيرة مع اى بانيك .

مزايا وعيوب حساب المارجن 

ومن أهم مزايا المارجن أنه يسمح بإقتراض المال لشراء الأوراق المالية وتوفير نحو 50% من  سعر الشراء واقتراض بقية المبلغ من الوسيط. 

أما عيوبه ،  فتظهر عندما ينخفض رصيد حساب العميل  إلى ما دون مارجن الاستمرار الذي يحدده الوسيط, يحق للوسيط تفعيل اتصال المارجن “Margin Call”. يعني اتصال المارجن أن بإمكان الوسيط بيع صفقات العميل دون الرجوع اليه لاستعادة المال الذي أقرضه لك،  أو قد يطلب منه الوسيط القيام  إيداع مبلغ إضافي في حسابك لإعادتك إلى ما فوق  مارجن الاستمرار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حساب المارجن بوابة الفجر الشراء بالهامش البورصة المصرية ألفجر

أخبار تهمك

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرارات جديدة من النائب العام بشأن مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

منذ ساعة و نصف

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 6 ساعات

غليان في الأهلي.. جلسة نارية بين الخطيب وفايلر بسبب فتحي

منذ ساعة و 15 دقيقة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 19 ساعة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ ساعتين

مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لخطف فتحي من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 21 ساعة

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب أحمد فتحي بالرغم من رحيله

منذ ساعة و 12 دقيقة

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 7 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عصمت ياسين: المؤشر الرئيسى سيعاود إختبار مستوى المقاومة عند 15320 نقطة

انخفاض مقدار السيولة.. ما هي أسباب هبوط البورصة المصرية خلال الفترة الماضية؟

حرمها الإفتاء.. 5 معلومات عن "الفوركس" واختلافها عن سوق الأسهم

أهمها إدارة الثروة والخزانة.. تعرف على جميع الخدمات البنكية وكيفية الاستفادة منها

هل حان الوقت لتطبيق "الشورت سيلينج " بالبورصة؟ .. خبراء سوق المال يجيبون

هل حان الوقت لتطبيق "الشورت سيلينج " بالبورصة؟ .. خبراء سوق المال يجيبون

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

01:42 م

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم