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"الصادرات والواردات" تعلن الجمارك بالسلع المستثناة من قرار حظر تصدير البقوليات

الجمعة 03/أبريل/2020 - 02:54 م
الجمارك المصرية
الجمارك المصرية

أرسلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطاب رسمي حول قرار وزارة التجارة والصناعة باستثناء الفاصوليا البيضاء والحمص المعلب والفول الأخضر المجمد من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.

وخاطبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس إسماعيل جابر ، مصلحة الجمارك برئاسة كمال نجم، بشأن قرار وزارة الصناعة باستثناء الفاصوليا البيضاء والحمص المعلب والفول الأخضر المجمد من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.

وذكر الخطاب أن قرار الاستثناء تم بناء على موافقة علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على الطلب المقدم من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وجاء ذلك وفق تعديلات القرار رقم 194 لسنة 2020 بشأن وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، فإنه يجرى استثناء هذه الأصناف، وتم مخاطبة الرقابة على الصادرات والواردات لتطبيق الاستثناء.


وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً، يوم السبت الماضي، بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية .

وأوضح الوزيرة أن  هذا القرار فى اطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية ، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأعلنت وزارة التجارة والصناعة يوم الأربعاء الماضي، عن استثناء 3 أصناف من القرار الصادر يوم السبت الماضي بوقف تصدير البقوليات، وذلك بعد  موافقة علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على الطلب المقدم من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

قررت وزارة التجارة والصناعة، استثناء 3 أصناف " الفاصوليا البيضاء، والحمص المعلب، والفول الأخضر المجمد" من قرار وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت في 28 مارس الماضي القرار رقم 194 لسنة 2020 لوقف تصدير البقوليات، في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وقالت  وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التموين قررت إيقاف تصدير البقوليات خاصة من السلع الاستراتيجية كالفول والعدس لمدة 3 شهور.

وأشارت إلى أن الغرض من القرار الإطمئنان أن المخزون يكفي احتياجات السوق المحلي، معقبة: "مستحيل أوافق أصدر سلعة وأنا لدي احتياج".

"الصادرات والواردات" تعلن الجمارك بالسلع المستثناة من قرار حظر تصدير البقوليات
"الصادرات والواردات" تعلن الجمارك بالسلع المستثناة من قرار حظر تصدير البقوليات

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