يهده الحظر.. هكذا روج عمرو يوسف لحلقته مع الأبلة فاهيتا

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يحرص الفنان عمرو يوسف على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الفيديوهات والصور الخاصة به، على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر عمرو يوسف عبر حسابه الشخصي على"إنستجرام"، صورة تجمعه مع أبلة فاهيتا، معلقا عليها "يهده الحظر، انهاردة مع الأبلة الساعة 11,30".



وكانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏





جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم ولاد رزق 2 الذي شارك به عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.