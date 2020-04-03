شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

تبعث منظمة الصحة العالمية، من وقت لآخر، برسائل مهمة عن وضع فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، موجهة تحذيرات للدول، وكذلك تشكر من يساهم في السيطرة على الوباء الذي انتشر في أغلب دول العالم.





وترصد بوابة الفجر، في السطور التالية، أبرز ما أعلنته المنظمة ورئيسها بشأن كورونا:



