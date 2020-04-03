تفاصيل جديدة بشأن العثور على جثة سيدة في القاهرة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل جديدة في العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة حدائق القبة.

المصدر قال في تصريحات إلى "الفجر": إن الجثة لسيدة سبعينية العمر وتقيم بمفردها داخل شقتها.





وأضاف المصدر، أن الجثة وجدت ملقاة في صالة الشقة ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية ولا كدمات وكانت بكامل ملابسها، ومن المرجح أنها ماتت خنقا.





ولفت إلى أنه ارتكب الجريمة، شخصين، وكانت توجد بعثرة بمحتويات الشقة وذلك يدل على حدوث الجريمة بدافع السرقة.





البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ببلاغ من الأهالي، بوجود جثة سيدة داخل شقتها بأحد الشوارع.



