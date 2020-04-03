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تفاصيل جديدة بشأن العثور على جثة سيدة في القاهرة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:09 م
إسعاف
إسعاف
داليا عادل
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل جديدة في العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة حدائق القبة.

المصدر قال في تصريحات إلى "الفجر": إن الجثة لسيدة سبعينية العمر وتقيم بمفردها داخل شقتها.

وأضاف المصدر، أن الجثة وجدت ملقاة في صالة الشقة ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية ولا كدمات وكانت بكامل ملابسها، ومن المرجح أنها ماتت خنقا. 

ولفت إلى أنه ارتكب الجريمة، شخصين، وكانت توجد بعثرة بمحتويات الشقة وذلك يدل على حدوث الجريمة بدافع السرقة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ببلاغ من الأهالي، بوجود جثة سيدة داخل شقتها بأحد الشوارع.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة سيدة، ودلت التحريات على أن المجني عليها تقيم بمفردها، وقام مجهولون بالدخول إلى شقتها، وسرقة مصوغاتها الذهبية ولاذوا بالفرار.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبطهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كشف ملابسات مقتل عامل بالفيوم وضبط مرتكبي الواقعة

وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بغياب عامل، مقيم بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بذات الناحية له معلومات جنائية، ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، وأن المذكور كان برفقته عاطل له معلومات جنائية، مُقيم بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته أقر بسابقة قيامه بالاشتراك مع المتهم الأول باستدراج المجني عليه بدراجة نارية لمنطقة وادي الريان بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، بزعم إنهاء خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول.

وحال تواجدهم بمكان الواقعة قام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بالضرب بفأس فأودى بحياته، وقام بدفنه بذات المكان، وهدد المتهم الثاني بالقتل في حالة الإبلاغ عنه، واستولى على الدراجة النارية وقام ببيعها لأحد الأشخاص، تم ضبطه وأرشد عن الدراجة النارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عامل يضبط صاحب محل في أحضان زوجته بالبساتين.. و"نهاية صادمة"

وفي سياق آخر، وقعت حادثة بشعة هزت منطقة مزرعة البط بالبساتين، تمثلت في قيام عامل بقتل صاحب محل وذلك بعدما ضبطه في أحضان زوجته وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه.

وطالبت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك. 

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وطالبت بتفريغ الكاميرات المحيطة حول الواقعة وإرسال تقرير واف بها. 

البداية تعود عندما تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفاده وجود جريمة قتل بمنطقة مزرعة البط بالبساتين.

وانتقل المقدم أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة البساتين والرائد أحمد مصلح معاون المباحث والنقيب محمد عطية معاون الضبط، وتبين قيام عامل بطعن صاحب محل بسكين بعدما وجده في أحضان زوجته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وجار اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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نيابة طب شرعي حادث جثة تحريات العثور على جثة

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