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محافظ الإسكندرية: أغلقنا الشواطئ ولم نمنع السير على الكورنيش

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنهم يقومون بجولات للمرور على الكورنيش منذ الساعة الثامنة صباحًا، وبعض الأسر والشباب موجودين ولا يوجد أي تجمعات أكثر من 5 أشخاص، أو نزول للبحر. 

وأضاف "الشريف"، خلال حواره مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنهم لا يمنعوا المواطنين من السير على الكورنيش، ولكن يمنعوا التجمعات، ويتم السماح للمواطنين بالسير فرادى أو شخصين على الأكثر معًا، أو أسرة مكونة من 3-4 أشخاص.

وتابع محافظ الإسكندرية، أنه تم إغلاق جميع الشواطئ بالمحافظة تمامًا، وهناك حالة التزام من أهالي المحافظة، موضحًا أن هناك مستشفى للحميات لاستقبال المواطنين، ومستشفى العجمي للعزل، وهناك 3 مستشفيات تم تجهيزها لاستقبال أي حالات زائدة، منوهًا بأنه قام اليوم بالمرور على أكبر سوقين في المحافظة وهما سوق الجمعة وسوق الحمام، وتأكد من عدم وجود مواطن واحد بها رغم أنها كانت تعقد أسبوعيًا منذ 50 عاما، ويتم رش وتطهير هذه الأسواق، ورش بعض الأحياء خلال فترة الحظر.

وتوجه بالشكر لشباب المحافظة المتطوعين لتطهير المناطق المحيطة بهم بجهودهم الذاتية، موضحًا أنه تم إطلاق مبادرة مع رجال الأعمال بالمحافظة تحت عنوان "دعمك حياة"، حيث أن رجال الأعمال دعموا المحافظة بـ 16 جهاز تنفس صناعي وآلاف القفازات يتم توزيعها على المستشفيات، وتم إنشاء معمل تحاليل متكامل بمستشفى العجمي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الأحد المقبل، وهذا المعمل تكفل به بالكامل أحد رجال الأعمال.

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