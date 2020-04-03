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"طيران الإمارات": فتح باب الحجوزات لـ5 وجهات أوروبية بدءا من الاثنين المقبل

الجمعة 03/أبريل/2020 - 02:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

فتحت شركة "طيران الإمارات" باب الحجوزات إلى كل من لندن وباريس وفرانكفورت وبروكسل وزيورخ؛ بعد أن حصلت على الموافقات الرسمية لنقل المسافرين من الإمارات إلى هذه الوجهات، اعتباراً من 6 أبريل/نسيان الحالي.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن الشركة قولها: "إن قيود الدخول الصارمة إلى هذه الوجهات وغيرها من دول العالم لا تزال سارية، لذلك على المسافرين التحقق من أهليتهم للسفر".

ووفقا للصحيفة، فإن الشركة أعلنت أنها سوف تسير رحلات انطلاقا من مطار دبي إلى كل من لندن - هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وبروكسل، وزيوريخ، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع إلى لندن - هيثرو، و3 رحلات في الأسبوع إلى كل من فرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ.

وأضافت أن الرحلات ستنطلق من مبنى الركاب رقم 2 بمطار دبي الدولي، حتى إشعار آخر، وستنقل مسافرين من الإمارات فقط، وتحمل بضائع في كلا الاتجاهين، ما يدعم التجارة والمجتمعات المحلية بنقل السلع والمنتجات الأساسية.

وأعلن رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في وقت سابق، أن شركة "طيران الإمارات" حصلت على موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات، للبدء بتشغيل عدد من رحلات الركاب اعتبارًا من 6 أبريل /نيسان الجاري.

وقال: "ستنقل هذه الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم؛ وستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات".

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