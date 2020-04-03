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نجم اليوفنتوس على طاولة ريال مدريد

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة بأن مينو رايولا وكيل اللاعبين عرض على ريال مدريد التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

وأفادت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن رايولا يسعى لنقل اللاعب الهولندي إلى ريال مدريد وضمه لناد جديد لعدم تأقلمه مع يوفنتوس هذا الموسم حيث انضم إليه قادما من أياكس.

وتابعت الصحيفة بأن رايولا عرض على ريال مدريد المدافع الهولندي دي ليخت ليكون بديلا للقائد سيرجيو راموس.

وأضافت الصحيفة بأن رايولا استغل التفاوض مع ريال مدريد حول وضعية الحارس الفرنسي أريولا والذي يلعب مع ريال مدريد هذ الموسم معارا من باريس سان جيرمان، وانتقاله بشكل نهائي للنادي الملكي.

الصحيفة أشارت إلى أن أريولا يرحب بالبقاء في ريال مدريد والانتقال بشكل نهائي إليه على الرغم من مشاركته بشكل أساسي لكنه يشعر بالراحة داخل النادي.

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