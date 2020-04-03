Advertisements

فورد تمدد فترة توقفها عن الإنتاج بمصانعها في أوروبا حتى 4 مايو

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:09 م
فورد موتور
فورد موتور
أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية، اليوم الجمعة، تمديد فترة توقف الإنتاج للمركبات والمحركات في معظم مصانعها الأوروبية حتى 4 مايو.

وقالت الشركة في بيان لها: "إن خطط إعادة إنتاج فورد تعتمد بشكل كبير على الوضع الوبائي في الأسابيع المقبلة ، والقيود الوطنية التي كانت قيد التشغيل في ذلك الوقت ، وقيود الموردين وقدرة شبكة وكلائنا على العمل".

يذكر أن شركة فورد أوقفت الإنتاج في مصانعها في أوروبا الشهر الماضي، بما في ذلك مصانع في كولونيا وسارلويس في ألمانيا، ومصنع كرايوفا في رومانيا وفالنسيا في إسبانيا، إلى جانب مصانع المحركات في المملكة المتحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصانع السيارات فيروس كورونا فورد موتور شركة فورد سيارات فورد الأمريكية أوروبا

أخبار تهمك

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لخطف فتحي من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب أحمد فتحي بالرغم من رحيله

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 19 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 7 ساعات

غليان في الأهلي.. جلسة نارية بين الخطيب وفايلر بسبب فتحي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. قرارات جديدة من النائب العام بشأن مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

منذ ساعة و نصف

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 21 ساعة

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ ساعتين

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

01:42 م

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم