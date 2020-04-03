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فورد تمدد فترة توقفها عن الإنتاج بمصانعها في أوروبا حتى 4 مايو
الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:09 م
أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية، اليوم الجمعة، تمديد فترة توقف الإنتاج للمركبات والمحركات في معظم مصانعها الأوروبية حتى 4 مايو.
وقالت الشركة في بيان لها: "إن خطط إعادة إنتاج فورد تعتمد بشكل كبير على الوضع الوبائي في الأسابيع المقبلة ، والقيود الوطنية التي كانت قيد التشغيل في ذلك الوقت ، وقيود الموردين وقدرة شبكة وكلائنا على العمل".
يذكر أن شركة فورد أوقفت الإنتاج في مصانعها في أوروبا الشهر الماضي، بما في ذلك مصانع في كولونيا وسارلويس في ألمانيا، ومصنع كرايوفا في رومانيا وفالنسيا في إسبانيا، إلى جانب مصانع المحركات في المملكة المتحدة.
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