فورد تمدد فترة توقفها عن الإنتاج بمصانعها في أوروبا حتى 4 مايو

أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية، اليوم الجمعة، تمديد فترة توقف الإنتاج للمركبات والمحركات في معظم مصانعها الأوروبية حتى 4 مايو.





وقالت الشركة في بيان لها: "إن خطط إعادة إنتاج فورد تعتمد بشكل كبير على الوضع الوبائي في الأسابيع المقبلة ، والقيود الوطنية التي كانت قيد التشغيل في ذلك الوقت ، وقيود الموردين وقدرة شبكة وكلائنا على العمل".



