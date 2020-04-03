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بعد رفض الأهلي لضم لاعب المصري.. من الأقرب لخلافة أحمد فتحي؟

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:16 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد الدمتناوي
تسعى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، إلى تجهيز قائمة كاملة عن مجموعة اللاعبين الذين يعوضون غياب أحمد فتحي، بعد رحيله عن صفوف المارد الأحمر.

وكان أحمد فتحي قد أعلن مساء أول أمس الأربعاء، عن رحيله عن الأهلي، بعد رفضه التجديد مقابل 11 مليون جنيه في الموسم، مع منحه شارة قيادة الفريق حتى اعتزاله، ولكن اللاعب رفض العرض وفضل الانتقال لنادي بيراميدز والذي عرض عليه 45 مليون جنيه لمدة 3 مواسم.

حيث رفضت اللجنة إمكانية ضم كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي، لتجنب حصول أزمات جماهيرية بسبب الصفقة، رغم ترحيب لاعب المنتخب الأولمبي للإنتقال للأهلي.

وترفض إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في الدخول في مفاوضات مع إدارة المصري، رغم إمكانيات اللاعب الرائعة والتي تؤهله للعب في صفوف المارد الأحمر.

وتضم القائمة الأولية كل من رجب بكار لاعب بيراميدز، وأطهر الطاهر لاعب فريق الهلال السوداني،وباهر المحمدي لاعب الاسماعيلي وعلي فوزي ظهير أيمن إنبي، بجانب الترشيحات بضم التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والذي رحل عن القلعة البيضاء.

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