فضل شاكر يطرح أغنية الجديده "بتوحشيني" عبر يوتيوب (فيديو)

وتقول كلمات الأغنية



"يعني ايه بحبك يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود، يعني ايه بحبك يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود انتي اجمل حاجة فيا انتي روحي ونور عنيا لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود، لما بتوحشيني بحط أيدي على قلبي كأني بضمك ليا واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا وافتكر كل اللي بينا ده اللي بينا مش شوية عيونك فيها فرحة لما ببص ليكي بحس ضحكتلي الحياة وروحي بتبقي رايحه. معاكي لو تغيبي وترجعلي ساعة اللوئ مش مصدق أني شايفك قلبي بيكلم شفايفك انتي حب بيجي مرة واحدة في الحياة".







ونالت إعجاب العديد من جماهير فضل شاكر وحصدت على ما يقرب من 115 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحها، واصبحت تريند رقم 10 على قائمة اليوتيوب.



وطرح النجم فضل شاكر مؤخرا أغنية تحمل اسم "ياترى" باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهر ديب، على موقع "يوتيوب".



وطرح فضل شاكر أغنية أخرى بعنوان "حبيتك"، عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان على أباظة، وتوزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة "مع السلامة"، والتي قام بطرحها نهاية العام الماضي.



وطرح فضل شاكر أغنية "مع السلامة" باللهجة المصرية في ديسمبر 2018، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، من كلمات محمد الرفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع على أباظة، وحققت نسب مشاهدة عالية.



