بمناسبة يوم اليتيم.. القباج: سلامة أبنائنا في دور الرعاية أولية قصوى

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي؛ أن الوزارة تحتفل مع بداية شهر أبريل من كل عام في أول يوم جمعة من الشهر بيوم اليتيم، ونظرًا لما يمر به العالم والبلاد خلال هذه الفترة من إنتشار فيروس كورونا المستجد وإتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الإحترازية التي من شأنها مواجهة هذا الفيروس ومنع انتشاره داخل دور الرعاية المختلفة وكذلك حرصًا من الوزارة على صحة الفئات المستفيدة داخل هذه الدور، ولأن صحة أبناءنا في دور الرعاية أولوية قصوى قررنا عدم إقامة إحتفالات.





وقامت الوزارة بتعقيم وتطهير جميع دور الأيتام على مستوى الجمهورية، وعمل حملات توعية للأبناء بمخاطر الفيروس وطرق انتقال العدوى طبقا للتعليمات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة، كما تم منع الزيارات داخل دور الأيتام منعا للتجمعات أو العدوى للحفاظ على أبنائنا، كما أنه تم منع استلام دور الأيتام لأى وجبات ساخنة جاهزة، على أن يتم طهى طعام الأطفال داخل الدور لحفظ وسلامة أبنائنا والتأكد من صلاحية جميع الأطعمة.





وأضافت القباج أن وزارة التضامن يتبعها عدد 449 دار لرعاية الأيتام على مستوى الجمهورية تقوم برعاية ما يقرب من 10 آلاف طفل وطفلة في مختلف المراحل التعليمية حيث يوجد منها نسبة 80٪ بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ونسبة 20٪ من دور رعاية الأيتام تنتشر في باقي محافظات الجمهورية.





وأشارت القباج إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل دور رعاية الأيتام منها "مبادرة شبابنا بيخدم بلدنا " والتي تهدف إلي سد العجز الوظيفي بدور الرعاية الإجتماعية من أخصائيين نفسيين واجتماعيين عن طريق تدريب وتأهيل مكلفي الخدمة العامة وتسكينهم بدور الرعاية حيث تم بناء قدرات وتدريب عدد ٣٥٠ مكلف ومكلفة خدمة عامة وتسكين ١٤٣ مكلف ومكلفة خدمة عامة بعدد ٦٩ دار رعاية اجتماعيه علي مستوى ٨ محافظات وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية ْ، الإسكندرية، اسيوط، الاقصر)، كما تم تعيين عدد ٤٢ مكاف/مكلفة بدور الرعاية الاجتماعية.