قفزة ثانية في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة





قفزت أسعار النفط للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تزايد الأمال في انتهاء قريب لحرب الأسعار بين السعودية ورسيا وسط استمرار أزمة كورونا.





وأفادت تقارير بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها من غير الأعضاء سيعقدان اجتماعاً طارئاً عبر الإنترنت يوم الإثنين المقبل، نقلاً عن وزارة الطاقة في أذربيجان والتي نقلتها وكالة الأنباء الروسية "ريا".





ورغم مكاسب الخام، إلا إنه لا يزال متراجعاً بنحو النصف تقريباً منذ بداية العام، بفعل انخفاض الطلب على النفط جراء تأثيرات كورونا، ومع احتمالات تخمة في المعروض بعدما قالت السعودية وروسيا إنهما سيرفعان الإنتاج في أبريل/نيسان وسط حرب الأسعار.





وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس مع ولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن خفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل أو أكثر في خطوة من شأنها إنهاء حرب الأسعار.





وكانت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 30 بالمائة عقب تصريحات ترامب حول تسوية فيما يتعلق بحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.





ولا تزال تأثيرات الكورونا تزداد عالمياً، وسط زيادة التوقعات بشأن الركود العالمي، حيث ارتفع عدد الإصابات لأكثر من مليون شخصاً، إضافة إلى وفاة ما يزيد عن 53 ألف شخص، وفقاً لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.





ومن المقرر الإفصاح عن البيانات الأسبوعية لنشاط التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بعد أن أغلق عدد كبير من الشركات منصاتهم في الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 12:17 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 6.2 بالمائة مسجلاً 26.90 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 27.39 دولار للبرميل خلال تعاملات أمس.





كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 12.5 بالمائة ليصعد إلى 33.68 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى مستوى 36.29 دولار للبرميل في تداولات أمس.



