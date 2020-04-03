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خطأ مواجهة ليفربول وأتلتيكو يتصدر في الصحافة الإنجليزية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:23 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
سلطت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الجمعة الضوء على إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس، بجانب المناشدات المستمرة لنجوم الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بتخفيض أجورهم في ظل حالة الركود التي تعاني منها الرياضات في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا.

صحيفة "جارديان" كتبت في أحد تقاريرها تصريح لرئيس رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" :""اللاعبون ربما يرحبون بدفع أجور عمال الأندية".

كما عنونت الصحيفة في عددها :"كان من الخطأ مواجهة أتلتيكو مدريد" وهو التصريح المنسوب إلى مدير الصحة في مدينة ليفربول بإشارة لمباراة الريدز أمام الفريق الإسباني بإياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أما صحيفة "التايمز" فعنونت :"سأكون البطلة لمدة عامين" هو تصريح منسوب إلى الرومانية سيمونا هاليب بعد إلغاء بطولة ويمبلدون هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

صحيفة "مترو" كتبت أيضا تصريح على لسان لينكر :"فقط امنحوا اللاعبين فرصة سيرغبوا في تقديم المساعدة".

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