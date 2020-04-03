تصريح مهم للرئيس السيسي في يوم اليتيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إننا نحتفل اليوم جميعا مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم، الذي يعد يوم الرحمة والألفة والطمأنينة.

وأضاف الرئيس، في منشور اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم.





ودعا الرئيس الجميع لأن يشاركوا أطفالنا الاهتمام والرعاية، لأنهم أمل مصر ومستقبله.





في يوم اليتيم.. تعرف على الشروط الأساسية لكفالة طفل





وفي إطار اهتمام وزارة التضامن، بتطوير نظام الأسر البديلة وتشجيع الأسر على كفالة الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم، حيث تعد رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من النواحي العاطفية والصحية والنفسية كافة، اتخذت الوزارة عدة خطوات لتحقيق هذا الهدف.

ومن بين الخطوات تشكيل لجنة لتطوير برنامج الأسر البديلة وتعديل قانون الطفل، بحيث يسمح بتسليم الأطفال من سن 3 أشهر مع العمل على تذليل العقبات التي واجهت الأسر البديلة، إعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال.

ويهدف نظام الأسر البديلة، إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين تجاوز سنهم ثلاثة أشهر وحالت ظروفهم من دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وعلى الأخص مجهولي النسب والمعثور عليهم والمتخلى عنهم وذلك من خلال ما يأتي: -

(أ) تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال، وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة.

(ب) الترفيه عن الأطفال في المناسبات المختلفة بوسائل وأساليب متعددة كالقيام برحلات وإعداد معسكرات ملائمة بمصاحبة أسرهم البديلة.

(ج) وضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر البديلة وخاصة في المجالات الصحية النفسية للطفل عن طريق المحاضرات والندوات وكذا تدريب الأمهات البديلات.

(د) وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين بنظام الأسر البديلة وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التي قد تعترضهم في العمل، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.

(هـ) دعم دور الضيافة والإيواء التي تقدم الرعاية للأطفال في حالة تعذر توفير الرعاية الأسرية البديلة لهم وإلى حين توفيرها.

وننشر تقريرا معلوماتيا عن الشروط الأساسية لكفالة الطفل اليتيم في 12 معلومة.

1_ ان تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.

2_ ألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين عاما وألا يزيد عن الستين.

3_ يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

4_ يجب أن تتوافر فى الأسرة التى تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية.

5_ إدراك احتياجات الطفل محل الرعاية،وان يكون الزوجين حاصلين على قدر مناسب من التعليم.

6_ أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.

7_ أن تتوافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

8_ ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كل احتياجاته، شأنه فى ذلك شأن باقى أفراده.

9_ إذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل وأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة.

10_ يحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحداهما أو إلى أى شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

11_ إلتزام الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

12_ أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع الإدارة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما فى ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية.



