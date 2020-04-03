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الإتحاد الأوروبي: يجب أن يكون إلغاء الموسم هو الحل الأخير

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يصر رؤساء كرة القدم الأوروبية ومسؤولي الإتحاد الأوروبي "يويفا" على أن إلغاء الموسم الكروي الحالي في العديد من الدول الأوروبية سيكون "الملجأ الأخير" في ظل توقف النشاط الكروي بسبب كارثة كورونا.

وأعلن الإتحاد البلجيكي لكرة القدم إلغاء الموسم الحالي في بلجيكا، وسط تأكيدات غير رسمية حتى الآن، بمنح فريق كلوب بروج لقب البطولة.

وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بقيادة "الكسندر تشفرين" قد أرسل خطاباً مشتركاً للأندية والإتحادات الأوروبية، بفتح الباب أمام ألغاء الموسم الكروي الحالي، إذا ساءت الأمور أكثر من ذلك.

إلا أنه، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية اليوم، فإن الإتحاد الأوروبي متمثلاً في تشيفرين، وأندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، ولارس أولسن رئيس مظلة الدوريات الأوروبية، يصرون من خلال خطاب رسمي، على أن يكون الأولوية هي العمل على إستكمال الموسم.

وذكر الخطاب، أن الإتحادات الأوروبية مازال أمامها فترة كافية حتى شهري يوليو وأغسطس المقبلين، لإستكمال الموسم.

وتعاني الأندية الأوروبية من توقف النشاط بسبب كارثة كورونا، مما خلف خسائر مالية فادحة على جميع الأندية.

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