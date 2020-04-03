عاجل.. السيسي يوجه مناشدة للمصريين بمناسبة يوم اليتيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إننا نحتفل اليوم جميعا مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.





وأكد الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، أن يوم اليتيم، هو يوم الرحمة والألفة والطمأنينة، وإن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم.





ودعا الرئيس السيسي، الجميع أن يشاركوا أطفالنا الاهتمام والرعاية، لأنهم أمل مصر ومستقبله.





وكشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي التي تتولاها الدكتور نيفين القباج، لحماية دور الرعاية سواء المسنين أو الأيتام وفى مقدمتها توفير الكمامات والقفازات للعاملين القائمين على الكشف عليهم، مثمنا على الدور الفاعل الذى قامت به الوزارة في هذا الشأن.





وفى هذا الصدد، نستعرض الإجراءات المتخذة في ضوء تصريحات رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب:

1- توفير السوائل المنظفة والمطهرة في جميع مؤسسات الرعاية.

2- التضامن وفرت منشورات توعوية داخل جميع مؤسسات الرعاية ووضعها في أماكن ظاهرة ومرئية.





3- توفير الكمامات والقفازات للعاملين القائمين علي الكشف عليهم.

4- منع توريد وجبات جاهزة من خارج الدور علي سبيل الوقاية من فيروس كورونا.

5- دورات تدريبة للأخصائيين والإداريين بالتعاون مع الهلال الأحمر.





وكان عبد الهادي القصبي، قد وجه خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، لتوجيه وزارة التضامن باتخاذ الإجراءات الوقائية لدور الأيتام والمسنين والمؤسسة العقابية.





في سياق متصل، جدد الأزهر الشريف دعوته إلى ضرورة الاعتناء باليتامى، والحنو عليهم، وإكرامهم، ورعايتهم، وحسن معاملتهم، بمناسبة "يوم اليتيم"، الذى يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، مشيرًا إلى أن المعدن الإنساني الحقيقي يظهر جليًا وقت الأزمات، وأنه قد آن الأوان لتضافر جهود الجميع لضرب المثل في التضامن والتكافل المجتمعي.





وأكد الأزهر أنَّ الإسلام اعتنى باليتيم، وحافظ على حقوقه، وحث على حسن تربيته، والتودد إليه، وهو ما نص عليه القرآن الكريم في أكثر من عشرين موضعًا، منها قوله تعالى: " فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ" وقوله تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ" كذلك نصت السنة النبوية على أن التكفل باليتيم يورث صاحبه رفقة النبي ﷺ في الجنة، فقد قال النبي ﷺ: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى".



