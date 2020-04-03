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مفاجأة.. أحمد فتحي يكشف سبب رحيله عن الأهلي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:34 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد الصو
كشف أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن السبب الحقيقي وراء عدم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وأكد فتحي خلال تصريحات صحفية اليوم، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق سبب رحيله عن القلعة الحمراء، وعدم تجديد تعاقده مع الفريق.

وتابع: "رحيلي ليس له علاقة بالماديات إطلاقًا، ولو أن أبحث عن المادة فأملك العديد من العروض المغرية بأضعاف ما يتحدث عنها الإعلام".

وأضاف: " عرض الأهلي من الناحية المادية أفضل بكثير بالنسبة لي خصوصًا فى الموسم الثانى الذى لا يجبرني على عدد مباريات محدد".

 واختتم: "قرار رحيلي عن الأهلي جاء بعدما أبلغني فايلر، بأنني لا يمكنني خوض مباراة 90 دقيقة وأحيانًا أتواجد على دكة البدلاء بالرغم من تقديمي مباراة قبلها بشكل جيد، لذلك فضل خوض تجربة جديدة".

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