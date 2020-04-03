النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات عقب العثور على جثة مسنة في حدائق القبة

فتحت نيابة حدائق القبة، اليوم الجمعة، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، حول الواقعة لكشف مرتكبي الواقعة، وإرسال تقرير وافٍ بها.





كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.





وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، في وقت سابق، عن تفاصيل جديدة في العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة حدائق القبة.





المصدر قال في تصريحات إلى "الفجر": إن الجثة لسيدة سبعينية العمر وتقيم بمفردها داخل شقتها.





وأضاف المصدر، أن الجثة وجدت ملقاة في صالة الشقة ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية ولا كدمات وكانت بكامل ملابسها، ومن المرجح أنها ماتت خنقا.





ولفت إلى أنه ارتكب الجريمة، شخصين، وكانت توجد بعثرة بمحتويات الشقة وذلك يدل على حدوث الجريمة بدافع السرقة.





البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ببلاغ من الأهالي، بوجود جثة سيدة داخل شقتها بأحد الشوارع.





وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة سيدة، ودلت التحريات على أن المجني عليها تقيم بمفردها، وقام مجهولون بالدخول إلى شقتها، وسرقة مصوغاتها الذهبية ولاذوا بالفرار.





ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبطهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





"ذبحها وهي نائمة".. ليلة قتل تاجر لزوجته في منشأة ناصر





خلال فترة الزواج التي دامت أكثر من 9 سنوات، كان مصطفى تاجر الأقمشة يعيش مع زوجته حنان، وطفليه بأحد الشقق السكنية في حي الموسكي، في سلام، إلى أن قررت الأسرة الانتقال إلى منشأة ناصر، حيث كانوا يعيشون حياة مستقرة ميسورة كأي عائلة، ولكنه مر بفترة عصيبة تسببت له في تعثر مادي.

ولكن هذا الأمر لم تقبله الزوجة فبدأت المشاكل بسبب طلباتها المادية واحتياجاتها التي تضعه تحت ضغوط كبيرة، فلم يتمكن التاجر تحمل هذه الخلافات كثيرًا، فخرج عن شعوره وقرر استغلال نوم الأطفال في أحد الليالي وسحب سكينًا من المطبخ وذبحها على الفور.

التاجر من هول الصدمة لم يستطع الهرب، فأخذ طفليه ليودعهما أمانة لدى شقيقه وروى له ما حدث، ثم توجه على الفور إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه.

وتعود تفاصيل الواقعة حسبما جاءت في الأوراق الرسمية عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي بوفاة سيدة ذبحها تاجر داخل شقتهم، وانتقل رجال المباحث للمكان ولكن سرعان ما قام المتهم بتسليم نفسه للقسم.

واعترف المتهم لرجال المباحث، بارتكابه لجريمة القتل، نظرا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليها واستغل "نوم أطفاله"، ودخل إلى زوجته وقاما بذبحها والتخلص منها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح جثة المجني عليها وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.





