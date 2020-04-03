باريس سان جيرمان ينهي إعارة إيكاردي مبكراً

كشفت تقارير صحفية أن يسعد باريس سان جيرمان بإنهاء فترة اعارة ماورو إيكاردي مهاجم انتر ميلان.





منذ مغادرة ايكاردي لإنتر ميلان بشكل مؤقت في الصيف الماضي ، ساهم إيكاردي بـ 17 هدفًا من 26 مباراة في الدوري الفرنسي ودوري الأبطال مع باريس سان جيرمان.





ومع ذلك ، على الرغم من امتلاك باريس سان جيرمان خيارًا للتعاقد معه ، يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يرغب في مواصلة حياته الكرويةفي إيطاليا.









وفقًا لصحيفة La Gazzetta dello Sport أن أبلغت واندا زوجة ايكاردي ووكيلته باريس سان جيرمان أنه يرى مستقبله بعيدًا عنهم.





ويضيف التقرير أن المدير الرياضي في باريس سان جيرمان ليوناردو مستعد للسماح للأرجنتيني الدولي بإنهاء فترة الاعارة على الفور.





نظرًا لعلاقته الحالية مع إنتر ، يبدو من المرجح أن ان النيرازوري سيبحثون عن بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



