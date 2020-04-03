Advertisements

بسبب كورونا.. تأجيل معرض بكين للسيارات إلى سبتمبر

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:40 م
معرض سيارات
معرض سيارات

أعلنت الصين تأجيل معرض بكين للسيارات بسبب تفشي فيروس كورونا، ليضاف بذلك إلى قائمة المعارض التى تم تأجيلها وإلغائها على مستوى العالم بسبب تفشي كورونا، بما في ذلك معارض في نيويورك وجنيف وساو باولو.

قال منظمو معرض بكين للسيارات ،  اليوم الجمعة ، إن المعرض الذي كان مقررا في أواخر أبريل سينظم في الفترة بين 26 سبتمبر والخامس من أكتوبر، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا.
 

 
من المقر أن تشهد الصين ثلاث دقائق من الصمت خلال مهرجان تشينجمينج ،المعروف بيوم كنس المقابر، يوم غد السبت حدادا على الأشخاص الذين لاقوا حتفهم جراء تفشي فيروس كورونا.
 
وذكر مجلس الدولة  الصيني بحسب "صحيفة البيان" اليوم الجمعة أنه خلال حفل الحداد الوطنى، سيجري تنكيس الأعلام الوطنية في جميع أنحاء الصين وفي السفارات والقنصليات الصينية بالخارج، وستتوقف أنشطة الترفيه العامة.
 
 
وستبدأ دقائق الصمت الثلاث الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش). وقال المجلس إنه في الوقت نفسه، ستنطلق أصوات أبواق السيارات، وستصدر القطارات والسفن صفاراتها، وستنطلق إنذارات الدفاع الجوى ، مضيفا أن المجلس أن الحدث يهدف إلى تكريم "الشهداء والمواطنين المتوفين الذين قضوا في الحرب ضد وباء فيروس كورونا المستجد".
 
يشار إلى أن يوم كنس المقابر هو عطلة صينية سنوية تتجمع خلالها العائلات لاحياء ذكرى أسلافهم وتنظيف قبورهم ، وأعلنت الصين اليوم الجمعة تسجيل 31 حالة اصابة جديدة بالفيروس من بينها 29 من بين المواطنين العائدين من الخارج. وتم الإبلاغ عن أربع وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقعت جميعها في المركز الأصلي لتفشي المرض في مقاطعة هوبي، وفقًا لمفوضية الصحة الوطنية ، وحتى الآن، سجلت الصين 81 ألفا و 620 حالة إصابة بالفيروس من بينهم 3232 حالة وفاة و 76 ألفا و 571  مريضا تماثلوا للشفاء.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معرض بكين للسيارات معارض السيارات بوابة الفجر بسبب كورونا العائدين من الخارج ألفجر

أخبار تهمك

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 7 ساعات

إجراءات مشددة فور وصول طائرة المصريين العالقين بأمريكا لمرسى علم

منذ حوالي 5 ساعات

غليان في الأهلي.. جلسة نارية بين الخطيب وفايلر بسبب فتحي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لخطف فتحي من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 19 ساعة

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرارات جديدة من النائب العام بشأن مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب أحمد فتحي بالرغم من رحيله

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

بكين تعلّق الرحلات الجماعية من وإلى الصين بسبب فيروس "كورونا"

إغلاق سور الصين العظيم للحد من انتشار "كورونا"

سفارة المملكة في بنجلاديش تحذر مواطنيها من فيروس "كورونا"

الخارجية الفرنسية تحذر من السفر للصين بسبب فيروس "كورونا"

الصين: إصابة 27 أجنبيا في البلاد بفيروس كورونا

أوزبكستان ترسل معدات واقية إلى الصين المنكوبة بالفيروس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

01:42 م

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم