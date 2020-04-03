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رئيس الوزراء التونسي: نحن في الطريق الصحيح بمواجهة وباء كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
أكد رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن البلاد تسير في الطريق الصحيح بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وقال الفخفاخ إن الطريقة المتبعة من قبل الحكومة في التصدي لجائحة كورونا ناجعة حتى الآن وأن الحجر الصحي الشامل بدأ يعطي أكله رغم تسجيل بعض الخروقات، حيث شدد الفخفاخ، على ضرورة الوقاية من هذا الفيروس والالتزام بالحجر الصحي العام.

وأعلن الفخفاخ عن قيام تونس بطلب شحنة من كوريا الجنوبية تتضمن 400 ألف آلة تحليل سريعة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تجلبها طائرة عسكرية يوم 10 أبريل 2020، حيث أكد رئيس الحكومة التونسية، أنه خضع إلى التحليل السريع لفحص فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح أن السلطات ستخصص 10 آلاف غرفة للحجر الصحي الإجباري، مشددا على أن كل التونسيين الذين سيتم إجلاءهم يجب أن يلتزموا بالحجر الصحي.

وأفاد في سياق حديثه، بأن القانون سيطبق على الجميع وأن كل مخالف سيلقى عقابه.

إلى ذلك، أعلن رئيس وزراء تونس أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات ما لم تجد تمويلا كافيا لمكافحة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الفخفاخ أن الدولة تحتاج ما لا يقل عن مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، داعيا الشركات إلى دعم جهود الدولة في هذا الصدد.

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