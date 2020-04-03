Advertisements

غدًا.. راغب علامة يحيي حفلاً غنائيًا عبر "إنستجرام"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:30 م
راغب علامة
راغب علامة
هبة أحمد
يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفلاً غنائيًا غدًا، عبر اللايف الخاص ب"gqmiddleeast"على تطبيق "إنستجرام"،وذلك في تمام الساعة 5.30مساءً بتوقيت بيروت.

وفي سياق آخر ،طرح راغب علامة مؤخرًا فيديو كليب لأغنية "كان غيرك أشطر"، والأغنية من كلمات خالد المريخي،وألحان الموسيقار د. طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.


والجدير بالذكر أن راغب علامة يتعاون حاليًا مع الشاعر عمرو المصري في أغنية جديدة تنتمي للون الدرامي، وهى من ألحان عمرو الشاذلي، ولكن لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .

أخبار تهمك

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 21 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ حوالي 8 ساعات

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد فتحي يكشف مفاجأة حول رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرارات جديدة من النائب العام بشأن مخالفي إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر"حكومي" يكشف توقيت أعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. أحمد فتحي يكشف سبب رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 20 دقيقة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب أحمد فتحي بالرغم من رحيله

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

شكر للسيسي وتحذير للشرق الأوسط.. 3 رسائل مهمة من "الصحة العالمية"

03:05 م

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

01:42 م

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

08:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم