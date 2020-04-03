غدًا.. راغب علامة يحيي حفلاً غنائيًا عبر "إنستجرام"

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يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفلاً غنائيًا غدًا، عبر اللايف الخاص ب"gqmiddleeast"على تطبيق "إنستجرام"،وذلك في تمام الساعة 5.30مساءً بتوقيت بيروت.



وفي سياق آخر ،طرح راغب علامة مؤخرًا فيديو كليب لأغنية "كان غيرك أشطر"، والأغنية من كلمات خالد المريخي،وألحان الموسيقار د. طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.





والجدير بالذكر أن راغب علامة يتعاون حاليًا مع الشاعر عمرو المصري في أغنية جديدة تنتمي للون الدرامي، وهى من ألحان عمرو الشاذلي، ولكن لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .

