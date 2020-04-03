أحمد فتحي يكشف مفاجأة حول رحيله عن الأهلي

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شرح أحمد فتحي لاعب الفريق الأول القدم بالنادي الأهلي، الأسباب التي دفعته للرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري، بعدما رفض تجديد تعاقده وقراره بالرحيل نهاية الموسم.



وقال فتحي في تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم" :"اخترت الرحيل عن الأهلي، لرغبتي في الملعب، حيث أن البقاء في النادي الأحمر لن يضمن له المشاركة بصفة أساسية".



وأضاف :"البعض يفكر بأن رحيل عن الأهلي جاء لأسباب مادية هو ظن خطأ بالمرة".



وتابع :عرض الأهلي كان الأفضل بالنسبة لي وسيضمن لي الحصول على الحصول على كامل عقدي دون النظر لمسألة مشاركتي من عدمها".



وأشار :"مسألة تجديد تعاقدي مع الأهلي قبل ثلاثة أشهر كانت محسومة بنسبة 99% لكن عدم مشاركتي في المباريات بشكل منتظم جعلني أفكر في الرحيل وأعدل عن قراري".



وأوضح :"رفضت عرض الزمالك وبيراميدز حبا واحتراما للنادي الأهلي وجماهيره".



