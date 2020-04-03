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خاص - وكيله: علي فوزي يرحب بالانتقال للأهلي.. وإنبي رفض رحيله للزمالك الصيف الماضي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:28 م
علي فوزي
علي فوزي
علي نبوي

أكد عبد الرحمن إسماعيل وكيل أعمال علي فوزي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، إنه لا يوجد أي مفاوضات في الوقت الحالي مع مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع موكله في الصيف المقبل.

وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"حتى الآن لم يوجد أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي، من الطبيعي أن يتم ترشحي إسم علي فوزي للانتقال للنادي الأحمر بعد رحيل أحمد فتحي".

واضاف :"في الصيف الماضي كان هناك مفاوضات من نادي الزمالك لضم اللاعب ولكن إنبي رفض ذلك بداعي أن الفريق لا يملك من يعوضه".

وواصل :"من المتوقع أن يعود الزمالك للتفاوض مع إنبي في الصيف المقبل بعد رحيل حمدي النقاز".

وأشار :"هناك ترحيب من جانبنا بانتقال علي فوزي للنادي الأهلي، لكن لا بد أن يتم الاتفاق مع نادي إنبي لأنه يمتلك بعقد مع النادي البترولي لمدة موسمين أخرين".

وأتم حديثه :"علي فوزي يرحب بالانتقال للأهلي ويأمل في ذلك لأن النادي الأهلي أكبر وأعرق الأندية في إفريقيا".

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