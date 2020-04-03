صلاح عبد الله لجمهوره: "ضحكوني أعملوا معروف"

Advertisements

نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "عبد الله" على هذه الصورة قائلا: "الألم والأمل نفس الحروف، واحنا عايشين نفس الظروف بالأمل نقدر نفوز على الألم والقلق والخوف".



وتابع "عبد الله" قائلا: "مساء الخير على عيونكم، وغير الخير ما تشوفوا".



وأضاف "عبد الله" قائلا: "ودي أخر صورة ليا ضحكوني أعملوا معروف".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ربنا يديم ضحكتك يا غالي، ده انت اللي بتضحكنا وبتدينا الأمل بحبك جدا.