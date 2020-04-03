كورونا.. مواقف العرب المشرفة في مواجهة الفيروس عالميًا (فيديو)





قامت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بموقف عربي مشرف في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على مستوى العالم.





فقامت السعودية بتقديم 10 ملايين دولار أمريكي إلى منظمة الصحة العالمية، وأعلنت منذ بداية الأزمة عن دعمها للصين بأجهزة طبية، فتم إرسال 1159 جهازُا طبيُا تشخيصياً ووقائياً وعلاجياً، و300 ألف كمامة وألف من الألبسة العازلة، وانطلقت قوافل المساعدات السعودية إلى إيطاليا، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".





كما أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود الإمارات الإغاثية في مكافحة فيروس كورونا عالميُا؛ حيث أرسلت الإمارات أكثر من 100 شحنة من الإمدادات اللازمة إلى أكثر من 53 دولة حول العالم، من بينها "الصين وباكستان وأفغانستان وسوريا وإيران".





وبادرت السلطات المصرية بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا تحتوي على مليون كمامة ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا، ليسجل العالم موقفًا مشرفًا للعرب في مواجهة الوباء عالميًا.



