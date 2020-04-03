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كورونا.. مواقف العرب المشرفة في مواجهة الفيروس عالميًا (فيديو)
الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:20 م
الفجر السعودي
قامت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بموقف عربي مشرف في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على مستوى العالم.
فقامت السعودية بتقديم 10 ملايين دولار أمريكي إلى منظمة الصحة العالمية، وأعلنت منذ بداية الأزمة عن دعمها للصين بأجهزة طبية، فتم إرسال 1159 جهازُا طبيُا تشخيصياً ووقائياً وعلاجياً، و300 ألف كمامة وألف من الألبسة العازلة، وانطلقت قوافل المساعدات السعودية إلى إيطاليا، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".
كما أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود الإمارات الإغاثية في مكافحة فيروس كورونا عالميُا؛ حيث أرسلت الإمارات أكثر من 100 شحنة من الإمدادات اللازمة إلى أكثر من 53 دولة حول العالم، من بينها "الصين وباكستان وأفغانستان وسوريا وإيران".
وبادرت السلطات المصرية بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا تحتوي على مليون كمامة ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا، ليسجل العالم موقفًا مشرفًا للعرب في مواجهة الوباء عالميًا.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من مليون و 40 ألف حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 55 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 222 ألف شخص.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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