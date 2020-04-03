مستبعدًا رونالدو.. رونالدينيو يختار التشكيلة الأفضل

كشف البرازيلي رونالدينيو، نجم برشلونة وميلان السابق، عن تشكيلة أحلامه التاريخية، والتي ضمن كوكبة من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.









وجاءت تشكيلة رونالدينيو على النحو التالي :-





لحراسة المرمى: الإيطالي جانلويجي بوفون (يوفنتوس).





لخط الدفاع: البرازيلي روبيرتو كارلوس (ريال مدريد)، الإيطالي باولو مالديني (ميلان)، الإنجليزي جون تيري (تشيلسي)، البرازيلي كافو (ميلان).





لخط الوسط: البرازيلي ريكاردو كاكا (ميلان)، الفرنسي كلود ماكيليلي (ريال مدريد)، الإنجليزي فرانك لامبارد (تشيلسي).





لخط الهجوم: الفرنسي تيري هنري (آرسنال)، البرازيلي رونالدو (ريال مدريد)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).





وتوج رونالدينيو بجائزة "الكرة الذهبية 2005"، وفاز بدوري أبطال أوروبا رفقة برشلونة 2006، وأحرز مع منتخب البرازيل كأس العالم 2002، إلى جانب العديد من البطولات الأخرى الجماعية والفردية.



