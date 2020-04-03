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الشيشان تفرض حظر التجوال ليلا خشية كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت الشيشان، اليوم الجمعة، فرض حظر التجول ليلا في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصبح بذلك أول منطقة في روسيا تتخذ هذا الإجراء.

ورغم أن الشيشان لم تسجل إلا 12 إصابة مؤكدة بكورونا، قالت الجمهورية إنها فرضت حظر التجول على الأشخاص والمركبات بين الساعة الثامنة مساء والثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي).

وأعلنت أنها ستغلق الحدود من الخامس من أبريل، وتعلق النقل بطريق البر والجو والسكك الحديدية مع بقية أنحاء روسيا.

وقال رمضان قديروف رئيس الشيشان: "لا يمكن إبعاد فيروس كورونا بأنصاف التدابير. من المهم كسر سلسلة انتقال العدوى".

واتخذت الشيشان، وجميع المناطق الروسية الأخرى تقريبا، إجراءات صارمة للعزل العام في الأيام الأخيرة، حيث أغلقت المطاعم والمنشآت الرياضية وغيرها من الأماكن، وطلبت من السكان البقاء في المنازل. 

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