لهذا السبب.. محمد رمضان يوجه الشكر لفلسطين

Advertisements

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.



وقد تناولت هذه الصورة صورا لشيبسي من مدينة فلسطين، مقتبسين أسماء أغاني له منها "مافيا"، "زلزال".



وكتب "رمضان" على هذه الصورة قائلا: "دليل للحب والنجاح من أهل دولة فلسطين الشقيقة الغالية".



وتابع "رمضان" قائلا: "ربنا يديم الحب، ثقة في الله نجاح خليك في البيت".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: أيه الجمال ده حلو قوي من نجاح لنجاح يا نجم يا نمبر وان.



ويذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها محمد رمضان في مسلسل "زلزال"، والذي شارك به كلا من حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم، ومن تأليف "عبد الرحيم كمال"، إخراج "إبراهيم فخر"، إنتاج شركة "سنيرجي".