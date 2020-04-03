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عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
نشر أحد المواطنين العائدين من أمريكا، عددا من الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمشاهد من داخل الحجر الصحي بفنادق مرسى علم، والذي تم تطبيقه على 293 مصريا عائدين من أمريكا، صباح اليوم.

وقال أحمد الخواجة في تصريحات إلى الفجر، أنه ووالديه كانوا ضمن المجموعة العائدة من واشنطن على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وأنهم استقلوا الطائرة من واشنطن دون فحصهم هناك، حيث تم إعلامهم أن محطة وصولهم ستكون في مطار مرسى علم.

وتابع أنه فور وصولهم إلى مرسى علم استقبلهم فريق طبي مجهز، وسط استعدادات شرطية وأمنية عالية، حيث تم فحص جميع الوفد من خلال الفريق الطبي المقيم بالمطار، مع إعطاء كبار السن الأولوية، وتقديم جميع المساعدات اللازمة لهم، كما تم تعقيم جميع متعلقاتهم من حقائب وخلافه بعناية.

وتابع: استقللنا عدد من الأتوبيسات التي اصطحبتها عربات الشرطة إلى أحد فنادق مدينة مرسى علم، خمس نجوم، المطلة على البحر، وعند وصول الوفد تم فحصهم مرة أخرى بواسطة الفريق الطبي المقيم بالفندق، وصدرت عدة تعليمات لهم سيتم تطبيقها طوال فترة الحجر الصحي بالفندق، والتي ستستمر لـ 14 يوما.

وتضمنت التعليمات عدم الخروج من الغرف، وكل ما يحتاجه المقيم سوف يتم توصيله لغرفته، والمتابعة الطبية ستتم مرتين يوميًا.

يذكر أن أحد الفنادق المطلة علي البحر في مدينة مرسى علم السياحية استقبل صباح اليوم مجموعة من المصريين العائدين من الخارج ضمت ٢٩٣ شخصا و١٣ رضيعًا.

وذلك بالتنسيق وتحت إشراف غرفة المنشآت الفندقية لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة ١٤ يومًا، وخلال اليومين القادمين سوف يستقبل فندق آخر بالمدينة مجموعة أخري من العائدين.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الوفد الأول عائد من مدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية، والثاني أيضًا سيكون أيضا من المصريين العائدين من أمريكا.

وأكد أن الغرفة أشرفت بنفسها علي عملية اختيار هذه الفنادق وعملية استقبال وتسكين وفود العائدين لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ علي شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي.

أحدث تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.

عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)
عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)
عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)
عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)
عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)
عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)
عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)
عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)
عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)
عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)
عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)
عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)
عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)
عائد من أمريكا يروي رحلته حتى الحجر الصحي بمرسى علم (صور)

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