ميدو: سبب وحيد يُبعد محمد صلاح عن المشاركة مع منتخب مصر فى أمم إفريقيا 2021

تحدث أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر السابق، عن موقف ليفربول الإنجليزي من مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الوطني فى بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة بالكاميرون بداية عام 2021 وأيضًا أولمبياد طوكيو والتى تم تأجيلها لعام 2021.





ومن الممكن أن تكون هناك أزمة فى ليفربول بسبب غياب صلاح المُحتمل عن الفريق لمدة ثلاث شهور فى العام الجديد، فى شهر يناير لإرتباطه بالمشاركه فى كأس الأمم مع مصر وأيضًا يوليو وأغسطس للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.





وقال ميدو فى تصريحات صحفية لـ " ذا صن" البريطانية يجب أن يذهب صلاح مع مصر إلى كاس أمم إفريقيا، ولا يحق لليفربول الرفض، هذه قواعد الفيفا ولا يمكنهم منع صلاح من الانضمام للمنتخب لأي سبب، وإذا كان صلاح لا يريد الذهاب، فهذا هو السبب الوحيد الذي قد يؤدي لعدم مشاركته في أمم إفريقيا".





وأضاف ميدو :" عانى جميع النجوم الأفارقة في إنجلترا من هذه المشكلة، لذلك كنت سعيدًا عندما تم لعب أمم أفريقيا 2019 في الصيف، هذا أبعد نجوم أفريقيا عن الدخول في أي مشكلة مع أنديتهم، لكن الاتحاد الإفريقي قرر العودة إلى الموعد القديم للبطولة في الشتاء".