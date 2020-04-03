بأوامر كيكي سيتين.. برشلونة يحدد خليفة راكيتيتش

طلب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني من إدارة النادي التعاقد مع لاعب سوبر لخلافة الكرواتي راكيتيتش في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن كيكي سيتين طلب من برشلونة التعاقد مع فابيان رويز لاعب وسط فريق نابولي ليكون بديلاً للكرواتي راكيتيتش في الموسم المقبل.

واضافت الصحيفة أن كيكي سيتين يري بأن فابيان رويز هو خيار مثالي مميز لتعزيز خط وسط البرسا حال رحيل الثنائي فيدال وراكيتيتش بعد الموسم الجاري.

واكدت الصحيفة على أن برشلونة سيخوض معركة شرسة مع ريال مدريد في صفقة التعاقد مع فابيان رويز بعدما أبدي زين الدين زيدان مدرب الملكي اهتمامه هو الآخر بضم اللاعب.