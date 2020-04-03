مصدر"حكومي" يكشف توقيت أعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

كشفت مصدر حكومي ، اليوم الجمعة، أن اللجنة المختصة لتسعير التلقائي لأسعار الوقود ستعقد إجتماعها مطلع الأسبوع المقبل لتحديد أسعار التى يتم بيع البنزين والسولار بها محليًا، نافية الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماع بشأن تأجيل الأجتماع والأسعار الجديدة.

وتضم اللجنه في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة البترول، على أن يسري قرارها بمدة ثلاث شهور منذ صدورة.





كيف تحدد اللجنة أسعار البنزين :

وتحدد اللجنة أسعار البنزين محليًا على أساس معادلة حسابية، تراعي فيها سعر برميل النفط العالمي، وسعر الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف شحن ونقل الوقود وضريبة القيمة المضافة المطبقة عليه، على أن لا تقل نسبة الزيادة والخفض عن 10% من السعر الجاري.

نتائج اجتماع اللجنة السابقة:

واجتمعت اللجنة منذ تشكيلها نحو مرتين، المرة الأولى في أكتوبر2019، واتخذت قرار بخفض أسعار البنزين بنحو 25 قرشا لتصل إلى في 8.75 جنيه للتر بنزين 95، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، ونحو 6.5 جنيه للتر بنزين 80، والمرة الثانية في يناير 2020، وقامت فيه بتثبيت الأسعار عند مستويتها السابقة.

توقعات بخفض الأسعار

وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديون، أن تقوم اللجنة هذا الاجتماع بخفض أسعار البنزين، لمدث ثلاث شهور القادمة.

قال إبراهيم النمر كبير المحللين الاقتصادين بشركة نعيم للسمسرة، إن لجنة تسعير التلقائي للمواد البترولية قد تخفض أسعار الطاقة بالحد الأقصي المسموح به مدفوعة بالهبوط الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

وتشهد أسعار الطاقة العالمية تراجعات حادة منذ بداية الشهر الماضي مع زيادة تخمة المعروض، حيث هبط سعر برميل نفط " برنت" بنسبة 50% منذ يناير وحتى الآن ليصل إلى مستويات 27 دولار للبرميل مقارنة 70 دولار للبرميل في يناير الماضي.

وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن تراجع أسعار البترول عالميا، يأتي بسبب تراجع الطلب على النفط بعد أزمة كورونا الأخيرة التى وقفت عدد من المصانع وحركة الطيران.

وتابع، أن السبب الآخر عدم توصل روسيا والسعودية إلى آلية ضبط السوق والذي تسبب في رفع كلا منهم طاقة الإنتاجية إلى مستويات غير مسبوقة.

أسعار النفط العالمية و البنزين اليوم الجمعة 3-3-2020

وحققت أسعار النفط العالمية بعض الارتفاعات خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان الرئيس الأمريكي توسطه لحل الخلافات القائمة بين روسيا و السعودية؛ لدعم أسعار النفط ووصولها إلى مستويات تدفع الشركات العاملة بالقطاع إلى استمرار أعمالها وعدم التخارج من الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11.36 % أو 2.81 دولار، إلى 27.55 دولار للبرميل ، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة بالمئة، أو 2.03 دولار، إلى 22.34 دولار.





وعلى صعيد المحلي فقد سجلت أسعار البنزين:

7.75 جنيه للتر لبنزين 92.

8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

6.75 جنيه للتر السولار.

6.5 جنيه للتر بنزين 80.

4259 جنيه لطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء